В ГД назвали оскорбительным решение Киева отправить грузинского посла в Тбилиси

Рекомендация властей Украины грузинскому послу Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оскорбительна для Грузии. Об этом 4 июля заявил депутат Госдумы Александр Спиридонов.

«В Грузии Саакашвили обвиняется в преступлениях, по совокупности которых ему грозит почти десять лет тюрьмы. И здесь позиция Украины, когда они высылают посла Грузии из своей страны, причем дают на это всего два дня, чтобы собрать вещи и уехать, очень оскорбительна для Грузии», — приводит слова Спиридонова «Дума ТВ» для «Известий».

Тем не менее руководством Грузии было принято решение не обострять этот вопрос, отметил Спиридонов.

«Как было сказано, Украина сейчас находится в состоянии военных действий, и это связано с такими причинами. Но, я думаю, что Грузия и ее руководство не простят этого и найдут способ в свою очередь ответить Украине», — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министерства иностранных дел вызвать посла Грузии и предписать ему покинуть страну в течение 48 часов в связи с ситуацией вокруг Саакашвили. Он отметил, что Украина уже пыталась договориться о возвращении политика, и призвал власти Грузии передать его для обеспечения лечения и ухода.

МИД Грузии заявил, что рекомендация властей Украины грузинскому послу является крайней формой обострения отношений.

Также 3 июля Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи. На опубликованных кадрах можно заметить сильно исхудавшего экс-президента. Чтобы продемонстрировать свое состояние, он задрал рубашку, заявив, что продолжает худеть.

Слушание в Тбилисском городском суде проходило по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Саакашвили также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дела о погроме телекомпании «Имеди». На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.