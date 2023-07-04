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В ПСБ рассказали об особенностях женского инвестирования

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Женщины чаще ориентированы на сохранение своих сбережений, а «в период нестабильности первыми замечают негативные эффекты», рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. На организованном банком деловом завтраке «Инвестиции в будущее: долгосрочные вложения и портфель пассивного дохода» она представила некоторые результаты исследования, связанные с инвестиционно-сберегательной активностью женщин.

По ее словам, женщины, обратив внимание, например на высокую инфляцию, часто «переориентируют семейные сберегательные стратегии в сторону сохранения доходов». «Это очень рациональный сегмент населения, обладающий высоким потенциалом инвестирования, но этот потенциал нужно развивать», — заявила Подгузова, которая также является координатором проекта Совета Евразийского женского форума «Женское лидерство в инвестициях».

Представитель ПСБ добавила, что начиная с этого года банк совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ проводит исследование для оценки уровня развития инвестиционного сектора, которое включает и показатели, связанные с активностью женщин в этой сфере.

В ходе делового завтрака эксперты обсуждали альтернативы фондовому рынку, говорили о таких инвестиционных инструментах, как вклады, недвижимость, золото. Специалисты представили позиции по диверсификации портфеля, рассказали об особенностях долгого горизонта планирования и о соблюдении баланса риска.

ПСБ развивает проект «Женское лидерство в инвестициях», направленный на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.

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