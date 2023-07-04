Гараж с надстройкой сносят после пожара в Новой Москве

В деревне Кривошеино в Новой Москве сносят гараж, в котором во вторник, 4 июля, произошел пожар. Видео с места есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как экскаватор приступил к работам на объекте.

Ранее корреспондент «Известий» Елена Хмура рассказала, что сначала пожар в гараже в Новой Москве пытались потушить местные жители при помощи подручных средств. После этого в течение нескольких минут прибыли пожарные бригады. На месте также находились бригады скорой помощи.

Горение было локализовано в 7:06 и ликвидировано в 7:30. Площадь двухэтажного гаража составляла 35 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрической проводки.