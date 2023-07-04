Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал невозможными атаки дронов на Московский регион без помощи США и НАТО
Мир
ТОФ США разместил в поздравлении с Днем независимости фотографию с Су-27
Происшествия
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
Общество
МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова
Мир
Австрийский военный сообщил о провале первой фазы наступления ВСУ
Мир
Минюст Грузии заявил об умышленном нанесении Саакашвили вреда своему здоровью
Экономика
Эксперт объяснил продление Саудовской Аравией сокращения добычи нефти на август
Мир
Грузия прокомментировала решение Украины отправить грузинского посла в Тбилиси
Мир
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
Политика
Политолог объяснил решение Белоруссии присоединиться к ШОС
Общество
Кадыров дал поручение установить личности избивших Милашину и Немова
Мир
Секретарь СНБО заявил о смене стратегии наступления украинской армии
Интернет и технологии
Конкурента Twitter под названием Threads запустят 6 июля

Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки

0
Фото: Commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия США впервые запустила высокоточную крылатую ракету Tomahawk из наземной установки. Об этом 3 июля сообщил портал The Drive.

Запуск был осуществлен c помощью батареи среднего радиуса действия Typhon, которая состоит из четырех пусковых установок на прицепе и вспомогательного оборудования.

Ранее Typhon впервые применялся для запуска зенитной ракеты SM-6.

Отмечается, что дальность полета ракеты Tomahawk, выпущенной из Typhon, достигает 1,6 тыс. км.

Реактивными темпами: как в США поделили ракетный бюджет
Американцы определились с тем, какие системы стратегических вооружений развернут в ближайшие годы

8 декабря 2022 года стало известно, что военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила Вооруженным силам США первую батарею ракетного комплекса MRC Typhon. Предполагается, что в 2023 году американские военные начнут тренироваться использовать данный комплекс.

При этом несколько лет назад применение подобной системы было невозможно по регламенту действовавшего до 2019 года Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023