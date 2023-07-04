Политолог объяснил решение Белоруссии присоединиться к ШОС

Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет геополитической победой белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом 4 июля «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств — членов ШОС, выразил уверенность в том, что республика присоединится к блоку «в ближайшее время».

«Вступление Белоруссии в ШОС закрепит тот геополитический выбор, который сделала республика. Если до 2020 года Минск зачастую лавировал между Востоком и Западом, между Россией и Евросоюзом, то после попытки государственного переворота, в которой активную роль играл Запад, Лукашенко окончательно определился с геополитической ориентацией своей республики, и это ориентация на Восток. Этот выбор полностью оправдан», — сказал эксперт.

С политической точки зрения Лукашенко показывает, что Белоруссия не находится в международной изоляции и большая часть мира считает его легитимным белорусским президентом, отметил Аверьянов.

«А с экономической точки зрения у Белоруссии нет другого выбора, кроме как развивать сотрудничество с незападными странами, поскольку западные страны ввели против республики экономические санкции. Так что тот факт, что Белоруссия станет полноправным членом ШОС, можно будет считать крупной геополитической победой Лукашенко», — заключил он.

Саммит совета глав государств ШОС прошел 4 июля в Нью-Дели в дистанционном формате.

По итогам заседания Совета глав государств ШОС была подписана совместная Нью-Делийская декларация. Страны-участники подтвердили отсутствие направленности объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества. Кроме того, блок выступил за уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего развития.

Президент России Владимир Путин сказал, что ШОС твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия.

Процедура приема Белоруссии в ШОС была запущена на состоявшемся в середине сентября 2022 года в Самарканде саммите организации.