Рекордное число лифтов заменят в Брянской области

Рекордное число лифтов приведут в порядок в многоквартирных домах Брянской области в 2023 году. На эти работы выделят 217, 99 млн рублей, заявил глава департамента топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Олег Андрианов в ходе прямого эфира, проведенного региональным Центром управления регионом.

«В этом году у нас в планах 32 многоквартирных дома. В них будет отремонтировано 79 лифтов. Из запланированных работ практически все завершены. Осталось сделать в двух домах три лифта», — сказал чиновник, его цитату приводит NASHBRYANSK.RU.

По словам Андрианова, к настоящему момент в регионе уже заменили 156 лифтов в 59 многоквартирных домах.

Срок службы лифтов составляет 25 лет. При этом срок замены подъемного оборудования устанавливается договором подряда. Как отмечают специалисты, обычно на эту работу уходит несколько месяцев и многое зависит от состояния и износа шахты. При этом даже в разных подъездах одного дома сборка лифта может отличаться.

Рабочие признаются, что установка лифта это трудоемкий и кропотливый процесс. Он напоминает сборку конструктора, поскольку в каждом комплекте нового оборудования — более 2 тыс. элементов. Комплекс работ начитается с демонтажа старого оборудования — как в шахте, так и в машинном помещении. Затем новые детали заносят внутрь и приступают к сборке. Также специалисты обычно меняют силовой питающий кабель, освещение и проводят сопутствующие строительно-отделочные работы.

Работы по замене лифтов в рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области». Она рассчитана на 2014–2043 годы. Программа финансируется за счет средств собственников помещений, оплачивающих взносы на капремонт.