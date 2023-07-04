Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года
- Новости
- Экономика
- Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года
На Московской бирже курс доллара преодолел 90 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, к 14:32 валюта достигла 90,02 рубля, подорожав более чем на рубль. Однако уже к 15:05 доллар понизился до 89,9 рубля.
В это время евро достиг 98,05 рубля, а курс юаня составил 12,425 рубля.
Ранее, 1 июля, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал курс рубля на июль. По его словам, российская нацвалюта продолжит слабеть к доллару США и евро. Согласно его прогнозам, на конец месяца рубль может находиться в диапазоне 85–86,5 рубля за доллар и 92,7–93,7 рубля за евро.