Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с марта 2022 года

На Московской бирже курс доллара преодолел 90 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, к 14:32 валюта достигла 90,02 рубля, подорожав более чем на рубль. Однако уже к 15:05 доллар понизился до 89,9 рубля.

В это время евро достиг 98,05 рубля, а курс юаня составил 12,425 рубля.

Ранее, 1 июля, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал курс рубля на июль. По его словам, российская нацвалюта продолжит слабеть к доллару США и евро. Согласно его прогнозам, на конец месяца рубль может находиться в диапазоне 85–86,5 рубля за доллар и 92,7–93,7 рубля за евро.