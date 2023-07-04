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Эксперт оценил намерение США ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений

Эксперт Шатов: компании КНР уйдут к конкурентам, если США ограничат доступ к облачным сервисам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В случае введения США ограничения доступа для китайских компаний к услугам облачных вычислений американских провайдеров организации из КНР будут вынуждены мигрировать к азиатским конкурентам западных техгигантов, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов 4 июля.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal написало, что американская сторона рассматривает возможность установления таких ограничений.

«Возможное ограничение доступа китайских компаний к американским сервисам анонсировалось уже достаточно давно, вскоре после заявления США относительно экспортных ограничений на поставки американскими компаниями микропроцессоров в Китай. Такого рода ограничения тогда затронули продукцию таких технологических гигантов, как NVIDIA и AMD. Теперь речь идет об ограничении поставок китайским компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, облачных сервисов, в частности от таких компаний, как Microsoft и Amazon», — сказал Шатов «Известиям».

По его словам, для китайских компаний это не станет трагедией.

«Они будут вынуждены мигрировать к азиатским конкурентам западных техгигантов по развитию облачных сервисов — Alibaba и Tencent. По итогу это, скорее всего, просто приведет к перераспределению долей рынка», — предположил он.

В то же время эксперт отметил, что КНР будет вводить дополнительные ограничительные меры на поставки американским компаниям, в частности, планируется контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности. Как объяснил Шатов, это ответ на эскалацию спора с США по поводу доступа к высокотехнологичным микрочипам.

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«Контроль над металлами, который, по словам руководства Китая, направлен на защиту национальной безопасности и интересов страны, потребует от экспортеров получения разрешения на отправку некоторых продуктов из галлия и германия», — добавил эксперт.

Осенью 2022 года Вашингтон принял закон, ограничивающий экспорт в КНР американских чипов и продажу продукции, произведенной за пределами США по американским технологиям.

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