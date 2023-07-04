Организатор Уимблдона назвала правильным решение о допуске россиян

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон назвала тяжелым, но верным решение допустить до розыгрыша Уимблдона 2023 года российских и белорусских спортсменов. Об этом пишет Athletistic во вторник, 4 июля.

«Это было тяжелое решение, но мы считаем его правильным для проведения турнира в этом году. Все эти атлеты выступают в качестве нейтральных, все подписали декларацию. Всё прошло очень гладко», — приводит слова Болтон издание.

В прошлом году организаторы Уимблдона отстранили от участия теннисистов из Белоруссии и РФ. За это 3 июля Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) на $750 тыс. и AELTC — на $250 тыс.

В конце марта 2023-го организаторы сделали объявление о допуске российских и белорусских спортсменов, но уже в нейтральном статусе. Спортсмены должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия. Также отмечалось, что на турнир не допустят игроков, которые получают финансирование со стороны компаний из санкционных списков.