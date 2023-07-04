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МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

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Для продления зерновой сделки не осталось каких-либо оснований. Об этом 4 июля заявил МИД РФ на своем сайте.

«Очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения черноморской инициативы, истекающей 17 июля, нет», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия.

В качестве обоснования своей позиции в ведомстве указали на то, что на Западе публично заявляют о невозможности послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений.

«Именно поэтому нет SWIFT, введен запрет на поставки запчастей, вся территория России внесена в список зон военных рисков с «заоблачными» ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам», — отмечает МИД РФ.

В заявлении также сказано, что спустя год после подписания стамбульских договоренностей не осталось иллюзий и сомнений насчет гуманитарной направленности черноморской инициативы и перспектив выполнения меморандума Россия – ООН по нормализации экспорта сельхозпродукции и удобрений.

«Зерновая сделка спасает жизни‎»‎
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Накануне представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация ищет креативные пути ускорить экспорт продовольствия и удобрений из России.

Также 3 июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к SWIFT. По их данным, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН. Отмечалось, что сейчас официальные лица союза оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 июня заявил, что власти США надеются на продление зерновой сделки и собираются оказывать поддержку ООН и Турции по этому вопросу. В свою очередь, Песков заявил, что предпосылок для продления договоренности нет.

В мае замглавы МИД России Сергей Вершинин также указал, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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