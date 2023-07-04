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Пожар в административном здании в центре Москвы потушили

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Специалисты потушили пожар на крыше административного здания в Тверском районе Москвы. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

В 15:41 возгорание по адресу Столешников переулок, д. 7, стр. 2 полностью потушили. Из здания пришлось эвакуировать 20 человек. Пострадавших в результате пожара нет.

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Пожар произошел ранее в этот день. Его площадь составила 100 кв. м. По словам представителей администрации, люди в здании отсутствовали, данные о пострадавших не поступали.

Выяснение обстоятельств происшествия и причин пожара контролирует прокуратура Москвы.

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