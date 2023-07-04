В Татарстане начались поиски пропавшего после столкновения лодок рыбака

В Верхнеуслонском районе Татарстана проходят поиски рыбака, который пропал после столкновения мотолодки и резиновой. Об этом 4 июля сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Отмечается, что инцидент произошел около автомоста трассы М-7 «Волга». На месте происшествия работают спасатели и инспекторы МЧС, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 19 июня, стало известно, что в Марий Эл столкнулись резиновая моторная лодка и теплоход-толкач. ЧП произошло напротив населенного пункта Чуваш-Отар Звениговского района республики. В результате ЧП одиного мужчину удалось спасти, второй утонул.