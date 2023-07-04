У российских дилеров появились кроссоверы SWM G01F до начала официальных продаж

В салонах российских дилеров появились кроссоверы SWM G01F, ввезенные в страну по параллельному импорту из Китая. В скором времени в России должны стартовать официальные продажи бренда SWM ― автомобили выпускает калининградский «Автотор». Об этом 4 июля сообщает «Газета.Ru». Цена на новинку начинается от 2,3 млн рублей.

Кроссовер оборудован 156-сильным полуторалитровым турбированным двигателем в паре с роботом. Привод ― передний.

Произведенный для китайского рынка SWM G01F оснащен такими опциями, как 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, передний и задний парктроники, система кругового обзора, сиденье водителя с вентиляцией и подогревом, панорамная крыша.

Калининградский завод «Автотор» сообщил 27 июня о планах запустить в производство еще одну китайскую модель в июле. Это будет рамный внедорожник BAIC-BJ40, оснащенный двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Отличительной чертой модели станет наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.