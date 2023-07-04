Политолог заявил о выгоде для Запада заморозки конфликта на Украине

Замороженный конфликт характеризуется снижением активности боевых действий и попыткой затягивать противостояние в том числе при помощи переговоров. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал во вторник, 4 июля.

«Замороженный конфликт — это прекращение активных боевых действий и сохранение некого статуса-кво. В таком случае возможны некие переговоры о том, что стороны соглашаются с текущим положением дел», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, состояние заморозки может длиться даже десятилетиями.

Блохин подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине интересна Западу, так как это даст возможность взять перерыв для реорганизации помощи киевскому режиму.

«Если будет вот эта заморозка конфликта, то вопрос в том, будут ли достигнуты цели по демилитаризации и денацификации Украины. Я думаю, что нет. Такая ситуация, как заморозка конфликта, будет затишьем перед бурей, и это будет хуже, чем до начала специальной военной операции», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что разговоры о заморозке и переговорах начинаются тогда, когда на Западе идет что-то не по плану.

Ранее, 30 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются временно заморозить конфликт на Украине, добиться прекращения огня и выиграть время, чтобы накачать Украину «в военном плане» и передать ей новые смертоносные дальнобойные орудия, сообщает телеканал «Звезда».

22 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия.

Накануне руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине. По его словам, западные страны несут ответственность «за эскалацию вооруженного противостояния».

В тот же день комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Ранее, 19 июня, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.