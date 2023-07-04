В Верхнеуслонском районе идут поиски рыбака, пропавшего после столкновения мотолодки и резиновой лодки

В Верхнеуслонском районе идут поиски рыбака, пропавшего после столкновения мотолодки и резиновой лодки

2023-07-04 16:26:24

2023-07-04 16:26:24

2023-07-04 16:26:24

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