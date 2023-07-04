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Программу повышения рождаемости утвердили в Псковской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава Псковской области Михаил Ведерников утвердил программу повышения рождаемости в регионе. Она рассчитана на период до 2025 года. На ее реализацию выделят 50 млн рублей. Вопрос уже согласован с региональном собранием депутатов.

По словам Ведерникова, которые приводит ИА FlashNord, в программу включены дополнительные меры поддержки семей. В частности, женщины до 25 лет при рождении первенца будут получать единовременную денежную выплату в 100 тыс. рублей и ежемесячную региональную выплату в 1,5 тыс. рублей до достижения ребенком возраста полутора лет.

Женщин моложе 25 лет при рождении первого ребенка и до достижения им трехлетнего возраста освободят от транспортного налога. Также семьям при рождении первенца предусматривается погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 тыс. рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил о том, что около 4 млн работающих по временным договорам гражданско-правового характера (ГПХ) включены в систему социального страхования с начала 2023 года. Такие граждане получили возможность пользоваться оплачиваемыми больничными, пособиями по беременности и родам, а также выплатами по уходу за ребенком до полутора лет. Эта мера также нацелена на повышение рождаемости.

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