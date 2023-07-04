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Китай отложил визит Борреля

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Фото: Global Look Press/David Zorrakino
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Китай отменил запланированный на 10 июля визит главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Об этом 4 июля сообщила агентству Reuters представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

«К сожалению, мы были проинформированы нашими китайскими коллегами о том, что визит в запланированные на следующей неделе даты больше невозможен и мы должны искать альтернативы», — сказала она.

Планировалось, что Боррель обсудит с китайским коллегой стратегические вопросы, в число которых входят права человека и конфликт на Украине.

В апреле визит Борреля в Китай также был отменен из-за положительного теста на коронавирус.

К Западу Восток: как проходит миротворческая миссия Китая в Европе
И почему отсутствие сиюминутных прорывов в разрешении конфликта на Украине не повод для пессимизма

Ранее, 30 июня, страны Европейского союза призвали Китай оказать давление на Россию для разрешения конфликта на Украине. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом на саммите лидеров ЕС.

28 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай на определенном этапе может сыграть позитивную и продуктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, сейчас КНР ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при это «видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворца».

Ранее, 20 июня, из материала Reuters стало известно, что лидеры Европейского союза намерены обратиться к Китаю с просьбой помочь положить конец конфликту на Украине. Европа также призывает КНР включиться в решение глобальных проблем, таких как изменение климата.

В середине мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Пекин готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса, а также приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи. Вместе с тем в КНР выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты, а также повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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