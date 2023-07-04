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Посольство РФ не получало сведений о пострадавших при теракте в Тель-Авиве россиянах

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Сведений о пострадавших при теракте в Тель-Авиве россиянах нет. Об этом 4 июля сообщает посольство РФ в Израиле.

«По состоянию на 14:30 4 июля информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате произошедшего в Тель-Авиве террористического вооруженного нападения с наездом автомобиля на людей, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — говорится в сообщении дипмиссии, которое получили «РИА Новости».

В посольстве подчеркнули, что специалисты консульского отдела следят за ситуацией и находятся в контакте с израильской стороной.

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Ранее в этот день издание The Jerusalem Post сообщило, что в Тель-Авиве водитель совершил наезд на группу пешеходов. В результате инцидента пострадали как минимум восемь человек. После наезда подозреваемый вышел из машины и ударил одного из пострадавших ножом в шею. Затем мирный житель, который в этот момент оказался на месте, застрелил террориста.

«Известия» показывали кадры с места трагедии.

По предварительным данным подозреваемый — 20-летний палестинец. Как уточнили в правоохранительных органах, он действовал в одиночку. В Израиль он попал по медицинскому разрешению.

При этом власти Израиля назвали инцидент терактом.

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