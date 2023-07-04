Лефортовский суд Москвы арестовал Ерменко

Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Ерменко по делу о шпионаже, о чем во вторник, 4 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Ерменко С.П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («шпионаж» — Ред.), меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили в пресс-службе.

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

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