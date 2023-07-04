Кирпичная кладка обрушилась с фасада элитного дома в центре Липецка

В центре Липецка с дома №14 по улице Желябова осыпалась кирпичная кладка. Упавшие кирпичи придавили кота, от полученных травм животное погибло.

По словам местной жительницы, которые приводит Lipetskmedia, ее муж услышал грохот и увидел в окно, как часть отделки осыпалась вниз. Когда он вышел на улицу, чтобы отвести ребенка в садик, на его глазах снова осыпались кирпичи.

Женщина отметила, что кирпичи осыпались в том месте, где открыт проход между домами. Этот самая востребованная дорога, которая ведет через двор.

Многоквартирный дом был построен в середине 2000-х годов, ему около 15 лет, отмечает агентство.

GOROD48 пишет, что, в соответствии с регламентом, если существует угроза жизни и здоровью горожан, городская администрация должна созвать комиссию по ЧС. Помимо сотрудников департамента ЖКХ и городского управления ГО и ЧС, в ней участвуют представители регионального управления ЖКХ и Госжилинспекции, а также прокуратуры.