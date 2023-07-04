Путин призвал обеспечить безопасность едущих на отдых по Крымскому мосту россиян

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 4 июля, во время совещания с членами правительства указал на важность организации мер безопасности для россиян, которые едут отдыхать по Крымскому мосту.

«Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения. Конечно, все возможности использовать», — подчеркнул он.

Путин призвал правительство России работать слаженно со всеми службами и делать для граждан всё возможное. Глава государства подчеркнул, что если не получится избежать пробок, то надо помочь людям нормально перенести ожидание.

В июле начался активный курортный сезон. На фоне отсутствия авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. Минтранс Республики Крым уточнил, что на утро 4 июля длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания — до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут.

4 июля пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила, что при въезде на Крымский мост действуют повышенные меры безопасности с полным досмотром транспорта и багажа. Процедура похожа на процесс досмотра в аэропорту. Водителям напомнили, что движение на автоподходе регулируют сотрудники ГИБДД. Легковые автомобили должны передвигаться по левой полосе, в то время как правая предназначена для автобусов, экстренных служб и волонтеров.

Ранее, 2 июля, министерство транспорта республики увеличило количество постов досмотра у Крымского моста. Скорость досмотра зависит также от того, сколько вещей везут при себе туристы, отметили в оперативном штабе.