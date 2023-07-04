В сервисе кикшеринга оценили инициативу штрафовать водителей электросамокатов

Предложение ввести систему штрафов для водителей самокатов — логичная мера после уточнения статуса электросамокатов в правилах дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh во вторник, 4 июля.

«Мы поддерживаем единые правила для всех и контроль за их соблюдением», — сказали Lenta.Ru в пресс-службе компании.

В сервисе отметили, что эта мера в совокупности с рядом других способствует сокращению инцидентов с электросамокатами, пониманию правил, а также поможет формированию культуры вождения.

«Мы как сервис также рассказываем пользователям о правилах ПДД и заботимся о безопасности: организуем Школы вождения в городах присутствия сервиса, где работаем как с новичками, так и с опытными пользователями СИМ, тестируем технологии определения поездок вдвоем и самокаты, оснащенные системой компьютерного зрения, дающие подсказки пользователям», — рассказали в Whoosh.

В свою очередь директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила в беседе с НСН, что высокие штрафы и страх наказания по-прежнему работают и могут поспособствовать уменьшению числа аварий и повышению уровня безопасности.

Ранее в этот день стало известно, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму, с которым ознакомились «Известия». Отмечалось, что сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Кроме того, максимальное наказание для них не превышает 1,5 тыс. рублей.