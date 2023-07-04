Около 20% недвижимости в Сочи в 2023 году купили москвичи

В 2023 году почти 20% всех покупок на первичном рынке недвижимости Сочи приходится на жителей Москвы, рассказали «Известиям» 4 июля аналитики федерального девелопера «Неометрия». Эксперты уточнили, что чаще всего квартиры покупают москвичи, которые имеют возможность работать удаленно и переехать.

«Для таких покупателей важными условиями при выборе квартиры является качество жилого комплекса, а также наличие всей необходимой инфраструктуры как внутри проекта, так и за его пределами: для них важно сохранить «столичный» комфорт и стиль жизни на новом месте в дополнение ко всем преимуществам жизни на курорте», — сказала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Она объяснила, почему жители столицы заинтересованы в покупке жилья в Сочи. Так, они рассматривают переезд в связи с тем, что морской климат благотворно влияет на здоровье, и зачастую покупатели задумываются о том, чтобы переехать самим, с семьей или перевезти родителей.

Некоторые москвичи в поисках альтернативы зарубежному отдыху остановили свой выбор на недвижимости именно в Сочи.

В то же время часть покупателей приобретают квартиры в целях инвестиций. По информации девелопера, около 50% недвижимости в Краснодарском крае покупается с инвестиционными целями, а в Сочи этот показатель достигает 70%.

«Количество туристов, приезжающих на черноморское побережье, ежегодно возрастает, что, безусловно, сказывается на ликвидности объектов в приморских локациях. С одной стороны, можно получать доход от сдачи в аренду в высокий сезон, с другой стороны, такие квартиры можно выгодно перепродать», — заключили эксперты.

В начале июля директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил «Известиям», что за последний месяц средняя стоимость кв. м новостроек по РФ снизилась на 0,5% — падение произошло впервые с лета 2022 года. Среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве, Перми, Казани, Краснодаре и Тюмени.