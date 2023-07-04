Утка с утятами стала причиной массового ДТП на МКАД

Утка с птенцами стала причиной аварии на 86-м километре МКАД. Соответствующие кадры во вторник, 4 июля, опубликовал столичный Дептранс на своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 25 июня. На записи видно, как птицы начали переходить дорогу, из-за чего один из грузовиков резко затормозил, чтобы не задавить пернатых. Рядом с машиной остановился легковой автомобиль, а затем — второй грузовик, ехавший за ними.

Часть машин попытались объехать птиц, что вызвало небольшой затор. Авария произошла, когда один из водителей не успел затормозить и врезался в соседнюю машину, которая, в свою очередь, протаранила ехавший впереди внедорожник.

Ранее, 5 мая, в Петрозаводске автомобиль, за рулем которого был мужчина, наехал на уток. Птицы погибли на глазах у трехлетней девочки.