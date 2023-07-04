В Воронежской области перекрыли трассу М-4 «Дон» из-за ДТП с большегрузами

В Воронежской области перекрыто движение по трассе М-4 «Дон» в сторону Новороссийская. Об этом 4 июля сообщил Telegram-канал «Автодор».

«На 687-м км трассы М-4 произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Проезжая часть в направлении Новороссийска перекрыта», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы. Организован перепуск движения на альтернативную дорогу с 671-го км автотрассы.

Накануне в центре Москвы на 2-й Брестской улице упало дерево, в результате было перекрыто движение транспорта по этому участку в сторону Маяковской площади.