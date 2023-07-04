В результате ДТП в Таджикистане погибли 11 человек

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Файзабадском районе на востоке Таджикистана погибли 11 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД республики 4 июля.

Два автомобиля столкнулись на территории селения Шахтакиен. Водитель и еще 10 пассажиров одной из машин от полученных травм скончались. Среди погибших трое несовершеннолетних детей.

Водитель второй иномарки и трое пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, с травмами различной степени доставлены в больницу.

Накануне в результате столкновения двух автомобилей на юго-востоке Москвы были госпитализированы четыре человека. В одной из машин были зажаты водитель и три пассажирки. Чтобы высвободить пострадавших, спасательным службам пришлось срезать крышу и двери автомобиля.