Путин заверил, что мост через Лену в Якутии будет построен

Мост через реку Лену в Якутии обязательно будет построен. Об этом заявил 4 июля президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Мост, конечно, будем строить», — отметил он.

Как рассказал представитель Якутии, со стороны властей республики сейчас ведутся все подъездные работы по будущему проекту. После экспертной корректировки стоимость строительства моста снизилась до 130 млрд рублей, добавил он.

Согласно плану, мост через Лену должен проходить от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай в Мегино-Кангаласском районе. Благодаря ему в Якутске появится транспортно-логистический узел, в котором будут соединены несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный.

Ранее, в феврале, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в интервью «Известиям» сообщил, что мостовой переход через реку Лена планируют построить в Якутии до конца 2027 года, однако для этого необходимо правильное планирование работ и привлечение крупных подрядчиков. Он добавил, что такой мост нельзя построить ни за год, ни за два.

Мост должен связать три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе он должен стать основным элементом будущей трассы Иркутск – Магадан.