Рост числа случаев заражения корью зафиксировали в Пензенской области

В Пензенской области в Городищенском районе растет число случаев заражения корью. Об этом сообщили ИА «Пенза-пресс» в районной администрации. Речь идет об увеличении инфицированных в селе Средняя Елюзань.

На сайте администрации говорится, что в селе состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением кори. Якобы на нем сообщалось, что в селе зарегистрировали 18 случаев заболевания. Однако в региональном минздраве агентству сказали, что информация по количеству заболевших корью сейчас уточняется.

В Брянской области в начале мая впервые с 2019 года зарегистрировали случай заболевания корью. Заразились двое взрослых, которые вернулись из-за границы.

В середине мая сообщалось, что в Уссурийске Приморского края подготовили отдельный инфекционный госпиталь для больных корью. Для заболевших корью и для граждан с подозрением на болезнь был выделен целый этаж. Впрочем, в региональном правительстве назвали ситуацию с распространением кори спокойной и благополучной.