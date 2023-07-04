Три человека погибли и восемь пострадали во время стрельбы в Техасе
В результате стрельбы в городе Форт-Уэрт в американском штате Техас по меньшей мере погибли три человека и восемь получили ранения. Об этом 4 июля сообщил телеканал CNN.
Стрельба произошла 3 июля незадолго до полуночи на парковке. В этот день в местном районе отмечался праздник.
Среди пострадавших один является несовершеннолетним. Раненые были доставлены в местные больницы.
В полиции заявили, что пока не могут объяснить, что стало причиной происшествия.
Ранее, 3 июля, по меньшей мере четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в районе Кингсессинг на юго-западе Филадельфии. Еще четверо получили ранения, в их числе двое несовершеннолетних.
Днем ранее стрельба произошла в городе Балтимор в штате Мэриленд. По предварительной информации, четыре человека погибли, 25 пострадали.