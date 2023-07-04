Костомаров показал видео со своими тренировками

Российский фигурист Роман Костомаров во вторник, 4 июля, поделился видео с тренировками.

На кадрах видно, как спортсмен сначала занимается на беговой дорожке, затем выполняет упражнения для мышц рук с утяжелителями. Также в ролике фигурист делает махи ногами и качает пресс.

«Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал он в публикации в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее, 29 июня, олимпийский чемпион также показал, как он выполняет упражнения с протезами. На кадрах запечатлено, как фигурист под присмотром медиков сначала разминается с надетыми на ноги протезами, а потом делает несколько махов.

30 июня заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «Известиями» отметила, что Костомаров переломил судьбу, когда выжил после тяжелой болезни и начал восстанавливаться. Она назвала Костомарова примером для других людей, которые попали в тяжелую ситуацию.

До этого, 26 июня, стало известно, что немецкие врачи консультировали Костомарова по установке протезов. Сейчас он пользуется временными биометрическими, однако ими пока сложно управлять. Новые, более легкие протезы находятся в процессе изготовления.

Костомаров был госпитализирован 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.