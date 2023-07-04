Два российских моряка погибли на борту судна в порту болгарской Варны

Два российских моряка погибли на борту судна в порту Варны. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морскую администрацию Болгарии.

Уточняется, что инцидент произошел утром 3 июля на землечерпательном судне «Милфорд», которое плавало под флагом Белиза. Капитан указал, что погибшим россиянам было 32 года и 58 лет. Сотрудники пожарной службы достали их из трюма.

Директор региональной морской администрации Валентин Енчев заявил, что погибли рулевой и повар. По какой причине они оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой, пока не известно.

Енчев добавил, что собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Над делом работает прокуратура Варненского района.

Судно останется в порту Варны, пока проводится следствие. Проводится опрос остальных моряков. Экипаж корабля состоял из 14 человек.

Ранее, 3 февраля, телеканал NHK сообщил о столкновении двух грузовых судов у побережья города Имабари в Японии. Двое моряков в результате инцидента пропали без вести.