Загс под Новосибирском закрыли почти на месяц из-за отпуска сотрудницы

В Северном районе Новосибирской области на 20 дней закрыли загс. Регистрацию браков приостановили, из-за того что сотрудница учреждения ушла в отпуск.

Жителей района предупредили, что с 10 по 30 июля районный отдел ЗАГС работать не будет, а прием граждан в обычном режиме продолжится лишь с 31 июля. Там также напомнили, что совершать любые регистрационные действия можно и в любом другом отделении.

Sib.fm уточняет, что ближайшие к Северному району отделы ЗАГС находятся в Барабинском и Куйбышевском районах.

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