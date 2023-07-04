Беглов подписал закон о введении курортного сбора в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля 2024 года будут взимать курортный сбор с посещающих город туристов. Об этом сообщили 4 июля в пресс-службе губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Поясняется, что сбор с отдыхающих решено принимать в рамках эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и благоприятных условий для сферы туризма.

«Вводится курортный сбор, размер которого за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (Гостинице или хостеле. — Ред.) составит на одного человека <...> 100 рублей в сутки», — отмечено на сайте администрации губернатора.

Отмечается, что закон фактически вводится в действие с 1 октября 2023 года, однако первые шесть месяцев он предусматривает нулевую ставку сбора.

Деньги, поступившие в бюджет таким образом, пойдут на финансирование работ по строительству, проектированию, реконструкции, благоустройству, содержанию и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

До этого, 21 июня, телеканал «78» сообщал, что сбор не придется платить студентам, несовершеннолетним, блокадникам, героям СССР и РФ, ветеранам боевых действий. Северная столица вошла в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году.