Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Пожар произошел в двухэтажном административном здании в Тверском районе Москвы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил источник «Известий».

«В бизнес-центре в Столешниковом переулке есть задымление», — проинформировал собеседник.

Сообщение о возгорании подтвердили в городской пресс-службе МЧС. Предварительно, площадь возгорания составляет 100 кв. м.

На место приехали пожарные и спасатели. Сотрудники служб приступили к тушению огня на кровле постройки. По словам представителей администрации, люди в здании отсутствуют, данные о пострадавших не поступали.

Принятыми мерами в 15:00 пожар локализован.

Как уточняет прокуратура Москвы на странице в социальных сетях, работники ведомства контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев прибыл на место для координации работы правоохранительных органов и специальных служб.

Вечером 3 июля в ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям» о пожаре на складе в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Уточнялось, что горит складское помещение на площади 400 кв. м. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП. Пожар ликвидировали.