В Президентской академии разработали программу подготовки госуправленцев с цифровыми навыками

Президентская академия запускает новую программу подготовки управленцев госсектора — «Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов» «РЕСУРС России». Об этом сообщается в пресс-релизе учреждения.



Первое слово названия программы бакалавриата — это аббревиатура, образованная от слов равенство, единство, справедливость, усердие, развитие, сила.



Учебный план включает разработку и реализацию проектов для органов власти, работу в формате лабораторий, экспертных сессий и стажировок. С третьего курса студенты смогут выбрать один из пяти профилей индивидуальной подготовки — стратегическое планирование и экономика; промышленность и транспорт; социальное развитие; природные ресурсы и сельское хозяйство; внутренняя политика и человеческий капитал. В аудиториях студенты будут проводить не более трети времени, остальное — в лучших управленческих школах России («Сенеж», «Сириус», «Машук», «Таврида»).



Как рассказал и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров, выпускники получат две квалификации: «Государственное и муниципальное управление» и «Бизнес-информатика». «Мы видим сейчас и в перспективе устойчивый спрос на таких специалистов», — отметил он, добавив, что со студентами будут работать лекторы и наставники — успешные практики из органов власти, госкорпораций и крупного частного бизнеса. «Каждый, кто успешно пройдет все этапы отбора на эту программу, сможет получить грант Президентской академии на обучение», — подчеркнул Комиссаров.



Прием заявок на поступление уже стартовал. Подать заявление на грант можно до 10 июля на сайте Президентской академии, через портал «Госуслуги» или очно в Академии.

По словам продюсера образовательной программы Натальи Гаркуши, акцент в обучении будет сделан на формирование цифровых компетенций будущих госслужащих. «У современных руководителей должны быть развиты достаточно конкретные навыки, например, управления системами работы с данными и принятия решений на их основе, роботизированными комплексами, государственными информационными системами, созданными на платформе «Гостех», умения создавать ориентированные на клиента цифровые решения, в том числе цифровые государственные услуги», — уточнила Гаркуша, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Президентской академии.



Отмечается, что данный центр с 2019 года готовит «цифровой спецназ» — госслужащих, ответственных за цифровое развитие органов власти, отраслей и регионов.

Реклама. Рекламодатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) ИНН 7729050901 erid: LdtCKX7Sa