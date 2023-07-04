Появилось видео с места падения авто со второго этажа парковки в Москве

Со второго этажа парковки торгового-развлекательного центра «Филион» в Москве упал легковой автомобиль. Кадры с места происшествия 4 июля публикуют «Известия».

На них видно, что машина перевернулась и упала на крышу, получив значительные повреждения. Территорию вокруг оцепили.

За рулем автомобиля находилась девушка. Ее увезли в больницу с переломом позвоночника.

Ранее в этот же день легковушка опрокинулась на трассе в Краснодарском крае. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем и допустил выезд за пределы проезжей части. В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1980 год рождения, мужчина доставлен в больницу.