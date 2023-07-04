Корреспондент «Известий» показал работу ВС РФ в окрестностях Кременной

В окрестностях Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по позициям противника. Работу российских военных 4 июля показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его словам, на территории Серебрянского лесничества в лесу под Кременной работают несколько подразделений ВС РФ. Когда аэроразведка обнаруживает цель, артиллерия сразу бьет по координатам.

«Если есть необходимость снайперским огнем поддерживают атаку наши танки. И вот такую уже системную работу мы наблюдаем от Сватово до Кременной. От Кременной до Лисичанска», — сообщает корреспондент.

При этом ключевую роль в операции играет авиация: в частности, ВКС наносят точные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белогоровке.

Под удар вражеской артиллерии периодически попадают фронтовые дороги Донбасса. И если удастся уйти от обстрела — это еще не означает, что в точку назначения можно добраться благополучно.

«Неотъемлемая часть нашей работы — это не только освещать то, как бойцы наносят удары по противнику. Но и факт того, что мы по мере возможности доставляем так называемую гуманитарную помощь, по факту это полевка, например, все прекрасно понимают, для чего и зачем она нужна. И много еще нужного и полезного», — говорит Кулага.

По словам корреспондента, бойцам сейчас остро необходим полевой кабель. На Краснолиманском направлении российские войска занимают новые позиции, им важно быстро обеспечить прочную связь между пехотой и артиллерией.

После артподготовки штурмовые отряды южной группировки войск выходят в разведку боем. После взятия укрепрайона российским бойцам нужно выстоять несколько суток, чтобы качественно закрепиться на этом рубеже.

Ранее, 2 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что под Кременной в ЛНР разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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