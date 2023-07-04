Терапевт оценила шансы Саакашвили на выживание после голодовки

Нынешнее изможденное состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно объяснить последствиями голодовки. Такое мнение врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа высказала во вторник, 4 июля.

Специалист отметила, что у политика наблюдается астено-невротический синдром, являющийся признаком истощения нервной системы.

«Голодовка — это удар по иммунитету, любая инфекция присоединится. Сама посадка в тюрьму — это стресс, и ослабленный организм на инфекции очень падок... Судя по тому, что я увидела, астено-невротический синдром налицо», — сказала врач в беседе с телеканалом «Звезда».

Терапевт рассказала, что во время голодовки в организме запускается аутоиммунный процесс, на фоне которого могут обостриться различные заболевания, например, бронхит или колит. Параллельно с этим воспалительные белки начинают разрушать организм, и этот процесс почти необратим. Медик отметила, что обычно заключенных с такими заболеваниями в тюрьме не держат.

Лапа подчеркнула, что при анемии кровотечение смертельно и всё зависит от того, начнется оно или нет.

«Если он продолжает потихоньку кушать ту еду, которая есть, — она не калорийная, но поддерживающая, — это будет нормально. Но если он опять что-нибудь выкинет со своим организмом, то может быть его «последний полет», потому что организм не выдержит аутоиммунной нагрузки», — заключила она.

Накануне Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи. На опубликованных кадрах можно заметить сильно исхудавшего экс-президента. Чтобы продемонстрировать свое состояние, он задрал рубашку, заявив, что продолжает худеть, сообщается на сайте kp.ru.

Слушание в Тбилисском городском суде проходило по делу о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Саакашвили также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дела о погроме телекомпании «Имеди». На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский потребовал от МИДа вызвать посла Грузии и предписать ему покинуть страну в течение 48 часов в связи с ситуацией вокруг Саакашвили, передает RT.

Он отметил, что Украина уже пыталась договориться о возвращении Саакашвили, и призвал власти Грузии передать его для обеспечения лечения и ухода, сообщает телеканал «360».

Мнения врачей на тему состояния политика разнятся. Так, 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, что веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.