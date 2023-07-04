Более 250 млрд рублей изъяли у подозреваемых в коррупции чиновников

Более 250 млрд рублей изъяли у подозреваемых в коррупции чиновников

2023-07-04 14:51:07

2023-07-04 14:51:07

2023-07-04 14:51:07

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