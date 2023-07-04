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В Тель-Авиве террорист въехал в группу пешеходов

JP: в Тель-Авиве террорист въехал в группу пешеходов
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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В Тель-Авиве водитель совершил наезд на группу пешеходов, в результате теракта пострадали как минимум восемь человек. Об этом во вторник, 4 июля, написало издание The Jerusalem Post.

«Наехав на людей, террорист вышел из машины <…> и ударил одного из пострадавших ножом в шею. Присутствовавший на месте мирный житель застрелил террориста», — говорится в материале.

Отмечается, что 46-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, у двоих пострадавших — средняя степень тяжести, еще у двоих — легкая. Раненых госпитализировали.

По предварительной оценке полиции, террористом оказался 20-летний палестинец, который жил на Западном берегу Иордана. Он действовал в одиночку, в Израиль попал по медицинскому разрешению, уточнили в правоохранительных органах.

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Накануне телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины и официальные лица сообщил, что во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. Кроме того, 13 человек пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В тот же день израильский политолог, бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин заявил в беседе с «Известиями», что ни Израиль, ни Палестина не хотят вступать в серьезное противостояние друг с другом. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Армия обороны Израиля несколько раз нанесла авиаудары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере беженцев Дженин, чтобы противостоять угрозам.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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