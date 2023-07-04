Карта спецоперации на Украине 4 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 июля можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

По его словам, на донецком направлении было отражено 10 атак ВСУ.

ВС РФ в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.

Также истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР.

Кроме того, ВС РФ отразили на краснолиманском направлении четыре атаки ВСУ, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы и уничтожили склад боеприпасов 47-й мехбригады ВСУ в районе Орехова Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 449 самолетов, 241 вертолет, 4887 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 503 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5330 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 407 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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