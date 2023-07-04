Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили электроснабжение. Об этом 4 июля сообщил ее директор Юрий Черничук.

«В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ «Днепровская». Станция работает штатно», — приводит его слова Telegram-канал станции.

Отмечается, что собственные нужды ЗАЭС запитаны по штатной схеме. Нарушений в работе нет.

Ранее в этот день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что Украина минувшей ночью отключила Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС. Как уточнила пресс-служба эксплуатирующей организации ЗАЭС, питание станции перешло на резервные трансформаторы.

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о жестком ответе РФ на любые украинские атаки на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники объекта и члены их семей.

До этого, 30 мая, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета безопасности ООН, отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. Еще в начале мая Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.