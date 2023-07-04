Автомобиль рухнул со второго этажа парковки в Москве

Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра «Филион» в Москве. Об этом во вторник, 4 июля, «Известиям» сообщил источник.

Как указал собеседник, за рулем легковой машины была женщина. Из машины ее достали очевидцы.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Ранее в этот же день легковушка опрокинулась на трассе в Краснодарском крае. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем и допустил выезд за пределы проезжей части. В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1980 год рождения, мужчина доставлен в больницу.