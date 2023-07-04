Минстрой и правительство ДНР заключили соглашение по развитию строительства жилья

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе ведомства 4 июля.

«В документе прописаны все этапы взаимодействия и координации деятельности для развития жилищного строительства на территории ДНР в рамках исполнения мероприятий программы социально-экономического развития нового региона. Главная цель — достижение среднероссийских показателей к 2030 году, в том числе ввода не менее 0,83 кв. м жилья на человека», — подчеркнул Файзуллин.

В свою очередь, Пушилин отметил, что в республике востребовано новое доступное жилье.

«Улучшение жилищных условий граждан путем строительства многоквартирных домов, развитие ипотечного кредитования, создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства — всё это очень нужно нашим людям. С учетом опыта Минстроя России, уверен, у нас всё получится», —сказал он.

Как отметили в министерстве, планируется обеспечить развитие проектного финансирования жилищного строительства с использованием мер государственной поддержки, частного домостроения, обеспечить создание дорожной и коммунальной инфраструктуры, расширение использования ипотеки.

В Минстрое РФ уточнили, что с июня прошлого года в ДНР восстановлено 1643 многоквартирных дома и 293 индивидуальных жилищных строения. В настоящее время проводится подготовка к осенне-зимнему периоду, специалисты ремонтируют сети и коммунальные объекты.

Ранее, 15 июня, ПСБ и ДНР заключили соглашение, которое предполагает совместную работу сторон над реализацией инвестиционных проектов по жилищному строительству.

23 марта заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на ближайшие три года разработана программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В нее входят развитие промышленности и банковской сферы новых регионов, а также строительство различных объектов, в том числе дорог.