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Три украинских самолета Су-25 сбиты в ДНР и Запорожской области

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Фото: commons.wikimedia.org
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Российские военные сбили три украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом 4 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка ДНР и Орехов Запорожской области», — заявил он на брифинге.

Также истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 в районе населенного пункта Григоровка и вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новогродовка ДНР.

«За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской области», — отметил Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожено 449 самолетов, 241 вертолет, 4887 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 503 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5330 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 407 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Накануне Конашенков сообщил, что в районе села Марфополь Запорожской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Также были ликвидированы три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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