Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России

Президент России Владимир Путин не сомневается в победе России. Об этом он заявил во вторник, 4 июля, на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

В конце выступления заместителя председателя правительства Херсонской области Семена Машкауцан тоже сказал, что уверен в победе России.

О встрече президента с выпускниками РАНХиГС стало известно ранее в этот день. Путин рассказал им, кем стали студенты, получившие образование в этом ВУЗе. На встрече глава государства сперва поздравил выпускников с окончанием учебы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.