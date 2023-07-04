Очевидцы поделились кадрами землетрясения в Дагестане

Очевидцы опубликовали видео, на котором можно заметить толчки от землетрясения в Дагестане. Соответствующие кадры появились во вторник, 4 июля.

На записи видно, как в домах потрескались стены. Кроме того, жители региона засняли люстра.

Ранее, 3 июля, согласно сообщению от ГУ МЧС по республике, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане в 100 км от самого южного города страны — Дербента. Сейсмособытие зафиксировали к полуночи в Каспийском море на глубине 8 км. Сведений о пострадавших нет.

В тот же день землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в Азербайджане. Эпицентр находился в 46 км к северо-востоку от города Хачмаз, где проживают 37,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Сейсмособытие затронуло Туркменистан, Иран, Казахстан, Россию, Грузию, Армению и Азербайджан. Подземные толчки ощущались в Махачкале.