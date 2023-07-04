Празднование Дня семьи в Тольятти продлится три дня

В Тольятти Самарской области в течение трех дней будет продолжаться празднование Дня семьи, любви и верности. Концерты и спортивные праздники проведут в рамках городского социокультурного проекта «Арт-среда – 2023». Они состоятся 5, 6 и 8 июля на 11 площадках в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах, уточняет НИА «Самара».

В России День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Культуролог Наталия Зинович ранее поясняла, что День семьи, любви и верности связан с жизнью Петра и Февронии, которые были канонизированы православной церковью в XVI веке. История их жизни была описана в «Повести о Петре и Февронии Муромских». Их семейная жизнь стала символом преданности.

Праздничные мероприятия пройдут во многих городах и населенных пунктах. Но центром празднования по традиции станет город Муром во Владимирской области, где находятся мощи святых Петра и Февронии.

В Москве празднования Дня семьи, любви и верности в 2023 году пройдут на ВДНХ, в парке Горького, музее Победы на Поклонной горе и музее-заповеднике «Царицыно».