Мишустин поблагодарил сенаторов за работу по принятию законов о поддержке участников СВО

Мишустин поблагодарил сенаторов за работу по принятию законов о поддержке участников СВО

2023-07-04 14:00:40

2023-07-04 14:00:40

2023-07-04 14:00:40

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