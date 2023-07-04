Астраханца подозревают в незаконной торговле осетром и стерлядью

В Наримановском районе Астраханской области на трассе Р-22 полиция остановила автомобиль, водителя которого подозревают в нелегальной торговле редкими видами рыб. На заднем сиденье машины и в ее багажнике полицейские нашли двух русских осетров стерляди массой порядка 16 и 34 кг. Это вид осетровых внесен в Красную книгу России.

Эксперты подтвердили, что рыба была добыта с помощью запрещенного приспособления. Убыток для водных ресурсов оценили в сумму, превышающую 430 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Изъятая рыба передана на хранение, пишет «Астрахань-24».

Ранее сообщалось, что суд в Астрахани признал местного жителя виновным в незаконном обороте рыбы и икры осетровых пород. Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и штрафа в размере 300 тыс. рублей.